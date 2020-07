“Pupi”, il gatto arrivato in barca dalla Tunisia è in quarantena

E’ arrivato in Sicilia su una barchetta carica di migranti. In braccio a un giovane tunisino, è sbarcato a Lampedusa l’1 luglio, profugo tra i profughi. Per nulla spaventato dal mare, ha toccato terra e ha seguito il suo padrone nel centro di accoglienza dove gli è stato dato anche un nome: Pupi.

E’ la storia di un gattino rosso di sei mesi che – racconta il SecoloXIX – dopo aver trascorso i primi giorni all’interno del cpa dell’isola, è stato affidato alle cure del servizio veterinario comunale, come previsto dal protocollo sanitario, poi adottato da un’isolana. Pupi è stato tenuto in osservazione e visitato da Giuseppe Fiore, medico veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo in servizio a Lampedusa. Il gattino è in buona salute, non presenta sintomi di malattie infettive, ma dovrà stare in quarantena per sei mesi per la profilassi antirabbica, perché viene …









