Punto nascite di Pantelleria, le mamme scrivono a Musumeci: “lo riapra”

Il comitato “Pantelleria vuole nascere” non resta in silenzio e le mamme del comitato scrivono una lettera direttamente a Musumeci e per conoscenza al ministri della Salute Roberto Speranza e all’assessore regionale Ruggero Razza. La richiesta è semplice, adoperarsi al più presto per la riapertra del punto nascite, chiuso ormai dallo scorso febbraio. Ecco la lettera:

“Caro Presidente grazie per aver accolto le istanze degli imprenditori di Pantelleria, era proprio necessario ed urgente provvedere ad un’azione di supporto per far ripartire l’economia della nostra amata Isola. Le difficoltà sono tante e ce n’è un’altra in particolare alla quale teniamo molto noi mamme, noi famiglie in attesa del parto, noi comunità: abbiamo bisogno del nostro Punto Nascita che ci è stato tolto improvvisamente nel febbraio scorso. Ne abbiamo bisogno soprattutto adesso, non ne possiamo più di subire …









Leggi la notizia completa