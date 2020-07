Mazara. Festeggiamenti in onore della Madonna del Paradiso: dal 1806 è il primo anno che le processioni non si faranno

«Ieri mattina insieme all’Assessore al Turismo, Germana Abbagnato, siamo stati accolti da Padre Giuseppe Fullone, nella chiesa Madonna del Paradiso, per dare inizio ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima, compatrona di Mazara del Vallo e patrona di tutta la Diocesi. Siamo andati ad offrire un mazzo di fiori per rappresentare la devozione di tutta la città nei confronti della nostra Madonna. È il primo anno dal 1806, che le processioni che hanno storicamente le radici più profonde nella nostra città non si faranno a causa della pandemia da Covid-19. Sicuramente è un evento straordinario che ci chiama a una devozione ancora più forte, proprio perché non potrà essere manifestato per le strade della città ma nei nostri cuori».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, a seguito dell'incontro avuto ieri mattina con Padre Fullone









