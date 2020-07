Marsala, scontro frontale tra due auto. Feriti due giovani

Brutto incidente tra due auto, fortunatamente senza feriti gravi, oggi intorno alle 19.30, a Marsala.

Lo scontro frontale è avvenuto in contrada Berbaro, nella strada parallela alla Provinciale, nella zona lidi, nel versante sud della città.

L’impatto è stato molto violento tra un Suv Nissan XTrail, guidato da un ragazzo sui 30 anni, e una Citroen C3, guidata da una ragazza sui 20 anni.

I due conducenti hanno riportato verite non gravi, per le quali, però, sono state necessarie le cure dei sanitari del 118. Il traffico è rimasto per parecchio tempo bloccato.









