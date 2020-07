Marsala, al Comune sospesi i rientri pomeridiani. Cimitero, tolte le restrizioni

Da lunedì 20 luglio – e fino al prossimo 28 agosto – saranno sospesi i rientri pomeridiani del martedì e del giovedì dei dipendenti del Comune di Marsala. Lo stabilisce una determina sindacale tenuto conto che durante il periodo estivo si riduce notevolmente l’accesso dei cittadini negli Uffici comunali. Nella stessa determina viene anche stabilito che continueranno a lavorare regolarmente esclusivamente gli uffici interessati alle consultazioni elettorali del prossimo 20 settembre (referendarie) e amministrative del 4 ottobre (comunali). Le ore di lavoro non prestate dai dipendenti per la sospensione dei rientri saranno recuperate entro il corrente anno. Per 40 giorni, quindi – come avviene ormai da diversi anni – l’orario di di accesso al Comune da parte dell’utenza si articolerà su cinque giornate lavorative (da lunedì a venerdì) solo nelle ore antimeridiane.

