L’inchiesta su Erice, parla Tranchida 

Finalmente anche il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, interviene sull’inchiesta giudiziaria che coinvolge il primo cittadino di Erice, Daniela Toscano, ed un consigliere della sua maggioranza, Massimo Toscano.

Tranchida in più circostanze aveva minimizzato le indagini in corso, attaccando pesantemente anche l’imprenditore che aveva presentato le denunce, circostanziate, su quanto stava avvenendo circa la realizzazione dei parcheggi a San Giuliano.

Queste le parole di Tranchida.

Apprendo da alcune testate giornalistiche di essere stato querelato per diffamazione da tale Agliano imprenditore … non ricordo di aver ricevuto alcun avviso di garanzia al riguardo, diversamente da pari denunce del Rizzi e Consigliere Lipari, e aspetto il rilascio del 335 che da diverse settimane ho chiesto alla Procura della Repubblica di Trapani.

Manifesto grande sorpresa per l'evolversi degli accadimenti ultimi ericini che compromettono l'onorabilità della sindaca Toscano e del fratello consigliere, che invece ho avuto modo di …









