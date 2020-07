L’amministrazione Castiglione promuove l’organizzazione di “centri estivi” all’aperto e in sicurezza

Un avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Campobello, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it, per la presentazione di progetti di gestione di “centri estivi” per bambini e adolescenti nelle frazioni di Tre Fontane o Torretta Granitola.

Al fine di rispondere ai bisogni delle famiglie che hanno necessità di usufruire di servizi educativi e ricreativi qualificati nel periodo di interruzione delle attività scolastiche (orientativamente dal 20 luglio e sino a due giorni prima del giorno di apertura in Sicilia del nuovo anno scolastico), l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione intende, infatti, promuovere per l’estate 2020 l’organizzazione di attività ludico-ricreative rivolte a bambini a partire da 3 anni e ad adolescenti sino a 14 anni, mediante l’erogazione di un contributo economico fissato entro i limiti dell’ammontare delle somme che saranno trasferite al Comune per lo …









