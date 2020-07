La A29 Fly Volley Marsala al top per affrontare la stagione in B2

È un inizio stagione entusiasmante per la A29 Fly Volley Marsala che con l’acquisizione del titolo di B2 nazionale ha idealmente portato a termine la splendida cavalcata che ha visto le ragazze dirette dal riconfermato Lucio Tomasella recitare il ruolo di imbattute sui campi della C regionale nella scorsa stagione.

I primi squilli di tromba si odono grazie ad i nuovi innesti societari di Andrea Albione ed Antonio Mistretta che sono la giusta mossa per affrontare un campionato nazionale che richiederà figure esperte sia a livello Federazione che per la gestione degli sponsor.

La musica si trasforma in rullo di tamburi appena il DS Peppe Viselli conferma le giocatrici Erika Marino (Palleggiatrice ), Oriana Bertolino (Secondo Allenatore), Valentina Guccione (Centrale), Elena Mistretta (Banda), Giorgia Ruggirello (Centrale), Gaia De Marco (Banda) e raggiunge l’accordo con le new entry Maria Laura Patti (Banda), Sara Gabriele (Palleggiatrice), Francesca Parisi (Libero), Arianna Giannone ( …









