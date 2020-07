In Sicilia in arrivo la legge “anti soffocamento” dei bambini

Entro l’estate la Sicilia potrebbe dotarsi di una legge sulla disostruzione pediatrica, il nome specifico di quella tipologia di pronto intervento che evita il soffocamento dei bambini.

Il disegno di legge di cui Valentina Palmeri (Attiva Sicilia) è prima firmataria ha superato all’unanimità l’esame della Sesta Commissione all’Ars. E proprio il consenso allargato e i contributi utili ottenuti dalla commissione, consentono di sperare che il testo possa tradursi in legge già prima della chiusura estiva del parlamento siciliano. “Ogni anno si riescono a salvare moltissime vite – sottolinea Palmeri – grazie alla formazione rivolta a genitori, a insegnanti, al personale scolastico e in maniera estensiva a tutti coloro i quali a vario titolo hanno in custodia i bambini. Sono manovre essenziali che consentono, tra l’altro, di evitare anche i danni cerebrali che si possono determinare in …









Leggi la notizia completa