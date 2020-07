Il saluto romano del Sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo 

Con l’amministrazione grillina a Pantelleria siamo arrivati anche a questo: al saluto romano.

E’ il modo in cui chiude una sua diretta video sui social il Sindaco pentastellato Vincenzo Campo.

Campo, già al centro di diverse polemiche per la sua attività di primo cittadino, con una maggioranza lacerata dalle divisioni e dalle liti, ha fatto una diretta con gli operai dell’ex provincia, arrivati sull’isola per alcuni lavori di manutenzione.

Il video dura pochi minuti, e proprio alla fine Campo, saluta i cittadini con il braccio destro alzato, la mano aperta: “Dal sindaco isolato – dice – un abbraccio a tutti …”.

Forse quella di Campo (entrare nella testa di un amministratore grillino non è mai facile) è stata una provocazione, di cattivo gusto, per le polemiche che ci sono in questi giorni a Pantelleria circa il restauro dei fasci littori (con tanto di illuminazione) presenti …









