Il Polo tecnologico di Castelvetrano riparte, pubblicato il decreto

La Trapani Servizi gestirà il Polo Tecnologico di Castelvetrano chiuso da anni e potrà trattare 100 tonnellate al giorno di umido. A comunicarlo l’assessore regionale Alberto Pierobon :

“Da mesi l’assessorato regionale lavora a stretto contatto con il prefetto di Trapani, i sindaci e le Srr trapanesi per arrivare alla riattivazione del polo tecnologico di Castelvetrano, chiuso dopo il fallimento dell’Ato. Si tratta di un impianto pubblico di trattamento dell’umido, dunque molto importante, strategico in questa fase in cui la raccolta differenziata continua a crescere. Ogni volta che sembravamo a un passo dal risultato, spuntava sempre un altro problema, un imprevisto, un nuovo ostacoli- continua l’assessore- Non ci siamo mai arresi, consapevoli che il percorso di ricostruzione del settore dei rifiuti in Sicilia richiede perseverenza, collaborazione, competenza.

nella foto Alberto Pierobon

Dopo un lungo iter è arrivato ieri …









