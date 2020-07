Ignazio Boschetto de Il Volo frequenta Roberta Morise 

Dagospia lancia l’indiscrezione della stagione estiva già densa di gossip. Sembra che Roberta Morise, conduttrice protagonista dell’ultima stagione de I fatti vostri nonché ex di Carlo Conti, stia frequentando Ignazio Boschetto de Il Volo.

A fine giugno i due sono stati avvistati insieme in Calabria, precisamente sul lungomare di Cirò Marina. Ieri sera la showgirl gli ha dedicato una storia su Instagram mentre guardava il cantante in tv.

Effettivamente, la Morise risultava nella sua Calabria (è cresciuta proprio a Cirò Marina, in provincia di Crotone) a fine giugno, come si deduce dai suoi post social. Il profilo Instagram di Boschetto, invece, tace da metà maggio. L’elemento più interessante della storia, ad ora, è proprio l’enigmatica IG Story della showgirl, pubblicata mentre su Canale 5 andava in onda una replica del programma House Party, con il Volo tra gli ospiti.

La Morise ha postato









