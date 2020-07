I pieni poteri e la “profezia” di Orwell

E se George Orwell avesse ragione. Sicuramente ha ispirato gli autori del grande fratello, format della Endemol olandese big brother importato nel belpaese, dove ha riscosso notevole successo giungendo alla sedicesima edizione.

Memorabile soprattutto la prima edizione, con due personaggi che gli italiani hanno imparato a conoscere, Pietro Taricone sfortunata vittima un incidente con il paracadute e Rocco Casalino, portavoce e capo ufficio stampa dell’inquilino di Palazzo Chigi. La genesi del programma televisivo non la conosco, ma che il capolavoro letterario di Orwell 1984, abbia suggerito gli autori lo conferma il nome, la peculiarità che delle telecamere controllino la quotidianità dei partecipanti come accade ai membri del partito unico del romanzo, immaginato nel futuro, il 1984 che non sono altro che l’inversione della due ultime cifre d’inizio della scrittura. Il romanzo è associato a vari generi tra di essi la distopia,ossia la rappresentazione di un futuro in termini …









