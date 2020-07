Fratelli d’Italia, Miceli: “Daniela e Massimo Toscano devono dimettersi”

Riceviamo e pubblichiamo nota del portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Maurizio Miceli dopo i provvedimenti di stamane su Erice e Trapani. Eccone il testo integrale:

“Fratelli d’Italia, anche alla luce del provvedimento cautelare applicato nei confronti del sindaco Daniela Toscano e del di lei fratello Massimo, attualmente consigliere comunale a Trapani, non può che insistere nelle già perorate richieste di dimissioni.Dimissioni per le disfunzioni gestionali, per la pedana per ipovedenti, per le gravi mancanze nella gestione dell’ordinaria amministrazione, per le tante falle registrate nel corso di questo sventurato mandato, dimissioni per la questione morale.Avevamo denunciato come manifestamente inopportuna la consultazione di certi capi elettori, abbiamo chiesto senso responsabilità rispetto al possibile inquinamento del voto che ha consentito la vittoria al primo turno del sindaco Toscano, abbiamo perfino presentato, con la nostra parlamentare, On. Varchi, interrogazione affinché il …









