Erice, sospesa Daniela Toscano

Nel primo pomeriggio la prefettura ha fatto giungere al comune di Erice il provvedimento che vede la sindaca Daniela Toscano sospesa. Le funzioni verranno esercitate dal vice sindaco. Stessa decisione anche per il consigliere comunale trapanese, nonché fratello del sindaco, Massimo Toscano Pecorella il cui posto sarà ricoperti dal primo dei non eletti della lista in cui Toscano fu eletto. Le cariche varranno fino a quando il consigliere e il sindaco verranno reintegrati. I Toscano, questa mattina, sono stati arrestati dai Carabinieri che hanno predisposto per entrambi il divieto di dimora a Trapani e ad Erice. Entrambi sono indagati di abuso. La Toscano, inoltre, è indagata per calunnia e per traffico illecito di influenze e diffamazione. Anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, è indagato per diffamazione per delle dichiarazioni durante una conferenza stampa ai danni dell’imprenditore Riccardo Agliano, che ha denunciato i presunti illeciti commessi …









