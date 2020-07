ERICE, DIVIETO DI DIMORA PER LA SINDACA TOSCANO, IL FRATELLO E IL MARITO 

Clamoroso ad Erice. La Sindaca Daniela Toscano è stata raggiunta da una misura cautelare, il divieto di dimora. Con lei anche il marito e il fratello consigliere comunale a Trapani.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani, hanno infatti notificato al Sindaco di Erice, Daniela TOSCANO PERCORELLA la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice, in esecuzione di una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di calunnia e abuso d’ufficio, quest’ultimo commesso in concorso con il fratello Massimo Toscano Pecorella, consigliere comunale di Trapani, destinatario di paritaria misura cautelare.

Al marito del Sindaco, Paolo Francesco è stata invece notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’attività investigativa, coordinata dal Procuratore Aggiunto Agnello …









