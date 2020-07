Erice, Catena Fiorello presenta il suo ultimo libro “Cinque Donne e un arancino”

È stato presentato, nel pomeriggio di ieri presso il Cortile di Casa Santa Sales, il nuovo libro di Catena Fiorello “Cinque Donne e un arancino” edito Giunti.

“Arrivando ad Erice oggi, ho capito che il posto che immaginavo per il mio libro è questo” – ha dichiarato l’autrice all’inizio della presentazione. “Volevo raccontare una Sicilia diversa dal mare, la Sicilia non convenzionale perché è quella più bella in assoluto”.

Il libro racconta la storia di cinque donne siciliane e del rischio di sognare.

Ad accogliere la scrittrice, il sindaco Daniela Toscano.

“Abbiamo il progetto – ha dichiarato la Toscano – di unire e valorizzare la nostra identità dal punto di vista culturale e avere ospite Catena Fiorello è un motivo di orgoglio e di vanto”.

La Fiorello si è dimostrata, inoltre, visibilmente orgogliosa del riscontro …









