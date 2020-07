Diventerà Bellissima: “Erice in agonia, Toscano si dimetta”

Anche Diventerà Bellissima chiede le dimissioni di Daniela Toscano. Ecco la nota integrale:

“Diventerà Bellissima apprende della misura cautelare notificata questa mattina alla Sindaca di Erice, indagata per diversi reati che riteniamo gravi, la quale, oltre a non poter dimorare nei Comuni di Erice e Trapani non potrà svolgere al momento il suo mandato.

Alla “questione morale” che abbiamo già richiamato quale presupposto indefettibile posto a fondamento per ogni pubblico amministratore, assessore o consigliere che sia, si pone adesso una questione ben più grave e delicata e sono i capi d’imputazione da cui si dovrà difendere la Sindaca. Ma lo dovrà fare da libera cittadina nell’ambito di un giusto processo.

Per questo chiediamo che dia respiro alla città e agli ericini e abbia il buon senso di trasmettere subito le dimissioni“.

