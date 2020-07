Diploma a pieni voti per gli studenti dell'”Abele Damiani” di Marsala

Si è concluso l’anno scolastico 2019/2020, un anno contrassegnato, a causa dell’Emergenza sanitaria del Covid 19, da molte contraddizioni, iniziate con la sospensione delle attività didattiche e con l’avvento della didattica a distanza. Un esame di Stato sui generis, il primo e, si spera, anche l’ultimo della storia repubblicana.

Eppure tra tante difficoltà, gli studenti dell’Istituto “Abele Damiani” di Marsala, (Alberghiero, Agrario e Professionale per l’agricoltura), hanno dato prova di impegno e spirito di adattamento alle novità imposte dalla criticità della situazione. In particolare gli alunni delle classi 5^Z Agrario serale e 5^B ad indirizzo “Enologia e Viticoltura” hanno conseguito il diploma con punteggi altissimi e con encomi da parte del Presidente e di tutta la Commissione. Risultato strabiliante e motivo di grande orgoglio per l’Istituto, che da sempre è orientato …









