Catania. Fase 3, ancora sanzioni per violazioni norme anti Covid-19 e abusivismo commerciale.

La Polizia Municipale al comando di Stefano Sorbino nella sola giornata di ieri ha sottoposto a controllo 60 attività commerciali a 208 persone tra esercenti e avventori, per verificare il rispetto delle normative dettate per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19. In Via Di Prima, nel vecchio quartiere San Berillo è stata operata la chiusura di un esercizio commerciale, gestito da un cittadino senegalese che, oltre a risultare sprovvisto di qualunque autorizzazione amministrativa al commercio, era anche privo, all’atto del sopralluogo, di strumenti di protezione individuale. Per questi motivi il Personale della Polizia Commerciale, congiuntamente al Personale dell’ASP veterinaria, ha sanzionato l’esercente con due verbali amministrativi dell’importo complessivo di 3,5 mila euro (mancanza di SCIA e mascherina protettiva), procedendo anche alla chiusura provvisoria dell’esercizio commerciale per 5 giorni.

Sono stati controllati, inoltre diversi venditori ambulanti su area stradale e sanzionati due operatori, …









Leggi la notizia completa