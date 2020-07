Castellammare, salvano due giovani in mare. Il Comune li ringrazia con una targa

Egon Villanti e Benedetto Buttafuoco hanno salvato con un gommone due giovani che stavano annegando in contrada Canalotto.

Hanno salvato due giovani che stavano annegando e l’amministrazione li ringrazia: il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate hanno consegnato una targa di riconoscimento ad Egon Villanti e Benedetto Buttafuoco “per il coraggio e la prontezza dimostrata nel salvataggio di due vite umane”.

A bordo di un gommone del club Nautico Castellammare, partito dal porto di Castellammare, il sommozzatore Egon Villanti e Benedetto Buttafuoco, ex dipendente della guardia Costiera, il 16 giugno hanno salvato due giovani di 24 e 25 anni che stavano annegando nello specchio di mare antistante contrada Canalotto ad Alcamo marina.

I due giovani palermitani rischiavano di annegare a causa del maestrale che non gli permetteva di tornare a riva. Poiché la motovedetta della capitaneria di porto non poteva …









Leggi la notizia completa