Caso parcheggi ad Erice. Indagato anche il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Ecco perché

Anche il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, è indagato nell’ambito dell’inchiesta sul caso parcheggi ad Erice. Per lui si procede però separatamente. E’ quanto si apprende dal provvedimento che stamattina ha raggiunto la “delfina” di Tranchida, la Sindaca di Erice Daniela Toscano, e un consigliere comunale di Trapani, un altro fedelissimo membro della maggioranza di Tranchida, Massimo Toscano, che l’estate scorsa era in procinto di diventare assessore.

Una conferenza-stampa congiunta ha inguaiato il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida che ora è indagato. In quella circostanza il primo cittadino del capoluogo attaccò l’imprenditore Riccardo Agliano – fui lui, con la sua denuncia, a fare scoppiare lo scandalo del parcheggio realizzato sul lungomare Dante Alighieri a servizio delle spiagge ericine– dandogli del “pregiudicato e del fallito”, e storpiandone il nome “mi pare si chiami Aglianico, Allanico, barbarossa, barbaverde”.

Un attacco che si









