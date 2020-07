Carceri siciliane, il Garante dei diritti dei detenuti Giovanni Fiandaca ha donato 6mila mascherine

Il Garante dei diritti dei detenuti, Giovanni Fiandaca, ha donato, grazie ad uno stanziamento di fondi disposto dallo stesso Ufficio Speciale del Garante, 6 mila mascherine.

“Sinora – ha spiegato il professore Fiandaca – non era stata fatta una diffusione capillare. Lo scorso 10 giugno, grazie ad una mia sollecitazione, il presidente Musumeci, tramite la Protezione civile, ha fornito alla popolazione carceraria 12 mila mascherine. In ogni caso, in una prospettiva di lunga durata, si è reso necessario aumentare la dotazione. Le mascherine, con apposto il logo dell’Ufficio del Garante, sono realizzate in tessuto di elevata qualità, con annesso strato di TNT filtrante, e sono lavabili”.

Nel corso dell'incontro con la stampa, il Garante ha riferito alcuni dati anche numerici sulla popolazione detenuta e sul, per quanto limitato, decremento che si è registrato per effetto dei provvedimenti del Governo a causa dell'emergenza sanitaria o …









