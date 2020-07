APD Fulgatore, ufficiali i primi due colpi in entrata

I primi due colpi di mercato del Fulgatore formato 2020/21. Il direttore sportivo della società neo promossa in Promozione, Rosario Gervasi, ha provveduto a perfezionare il ritorno dal Dattilo dell’attaccante Antonio Candela (2000) a due anni dalla prima esperienza in maglia fulgatorese. Dal Valderice arriva il giovanissimo Giovanni Barraco, terzino classe 2002. Situazione uscite: da quanto appreso farà percorso inverso, invece, il portiere Flavio Giacalone che vestirà quindi la maglia neroverde in Prima Categoria.









