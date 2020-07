Virtus Trapani, ufficiale la separazione con coach Massimo Cardillo

Dopo tre splendidi anni la Virtus Trapani ed il coach Massimo Cardillo hanno deciso, di comune accordo, di interrompere la loro collaborazione sportiva. La Virtus Trapani, grazie al lavoro dell’allenatore trapanese, è riuscita ad ottenere lusinghieri risultati: un campionato di Serie C Femminile vinto senza sconfitte, un campionato di Serie D maschile con una salvezza conquistata sul campo. La partecipazione, per la prima volta nella storia della Società, al prestigiosissimo, anche per la città di Trapani, campionato di Serie B Femminile oltre ad importanti traguardi conquistati con il settore giovanile.

La Virtus Trapani, con questo comunicato, vuole ringraziare Massimo Cardillo per ciò che ha fatto, dal punto di vista professionale ed umano, per la crescita sportiva della nostra società. Gli auguriamo le migliori fortune per le prossime sue esperienze lavorative.

