Trapani, un cane precipita dal quarto piano e muore sul colpo

Un volo di circa otto metri, dal terrazzo di casa dei padroni, e l’impatto con l’asfalto che non ha lasciato scampo ad un cagnolino. E’ successo nella serata di ieri, a Trapani in Via Passo Enea: ad accorgersi di quanto successo un signore che stava portando in giro il proprio cane. Sul posto sono intervenuti due volontari della Lega del Cane, tra cui Balduccio Ferlito, dell’Arca di Johnny e Osvaldo, due pattuglie della Polizia e un veterinario dell’Asp che altro non ha fatto che constatare la morte del simil volpino.









