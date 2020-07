Trapani, la Ztl delle polemiche. Tranchida: “Regole certe, fatta per commercianti e residenti”

La nuova Zona a traffico limitato, ovvero l’ampliamento di essa, nel centro storico di Trapani è stata realizzata per venire incontro alle esigenze degli operatori che hanno avanzato numerose richieste per disporre di più suolo pubblico e dei residenti.

Gli unici ad essere penalizzati saranno coloro che si facevano la passeggiata in auto ingolfando di fatto la zona antica. Lo ha assicurato il sindaco Giacomo Tranchida rispondendo alle polemiche di questi giorni. In fondo cambierà poco. Ci saranno regole certe che tutti dovranno rispettare.











