Sicilia: frode fiscale e fatture false, arrestato un imprenditore. Sequestrati 386mila euro

La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato Franco Pindemonte, classe ’59, per emissioni di fatture false.

Nella stessa operazione il gip ha disposto il sequestro preventivo, per equivalente, di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 386.000 euro, quale profitto del reato, nei confronti dei rappresentanti legali di n. 5 società utilizzatrici delle fatture false emesse dalla cooperativa che faceva capo all’arrestato, anch’essi indagati per le ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Qui i dettagli nel comunicato delle Fiamme Gialle:

Le indagini sono state condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Carini, le quali, a seguito di mirata attività di intelligence economico finanziaria, individuavano la società cooperativa TEAM SERVICE a r.l.., con sede a Carini e avente formalmente ad oggetto lo svolgimento di servizi di logistica collegati al trasporto …









Leggi la notizia completa