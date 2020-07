Scuola, le priorità per la ripartenza. Cisl: “Le Prefetture facciano da coordinamento a livelllo provinciale”

“I tempi sono stretti e bisogna agire subito per l’adeguamento delle scuole e il reclutamento del personale necessario affinché possano riaprire il prossimo 14 settembre in piena sicurezza.

Bisogna agire tutti insieme, i soggetti coinvolti a livello locale, dai dirigenti scolastici, le istituzioni tutte, compreso quelle scolastiche insieme ai sindacati devono unire le forze per far in modo che la scadenza non colga impreparati i nostri istituti. Riteniamo che a fare da coordinamento debbano essere le Prefetture, dove ogni impegno assunto deve portare con sé anche la definizione di tempi certi”. A lanciare la richiesta di una sinergia in tempi brevi a livello locale sul tema dell’edilizia scolastica, sull’adeguamento delle scuole, il reclutamento del personale che sarà necessario per via della suddivisione delle classi in piccoli gruppi di apprendimento, è la Cisl Palermo Trapani per voce del suo segretario …









Leggi la notizia completa