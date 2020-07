Rifiuti selvaggi ad Erice, 11 mila euro di multe. Funivia, tutto rinviato

La Polizia Municipale di Erice in questi giorni sta monitorando con attenzione, tramite il servizio delle fototrappole, l’abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio e le microdiscariche che, purtroppo, si vengono a formare.

Sono già state sanzionate 30 persone per un importo superiore agli 11.000 euro. Nei prossimi giorni saranno monitorate altre aree sensibili oggetto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere.

«Purtroppo questo fenomeno di inciviltà continua a verificarsi un po’ in tutto il territorio, con particolare riferimento ad alcune aree – commenta l’assessore Giuseppe Spagnolo -. Ci auguriamo che il potenziamento del servizio di controllo del territorio possa fungere non solo da deterrente ma anche da stimolo per una presa di coscienza civile e rispettosa dell’ambiente e di chi si adegua alle regole».

FuniviaIl Consiglio Comunale si è riunito in seduta urgente, lunedì 7 luglio 2020, per l’approvazione …









Leggi la notizia completa