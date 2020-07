Porticciolo di Marinella di Selinunte : una lunga storia triste

La vicenda del porticciolo di Marinella può ben definirsi un “metaromanzo” dove però mancano le ultime pagine. Una sorta di saga in stile “Dallas” o “Dynasty”.

Ricordo da quando frequento Selinunte, 2014 circa, che si parlava di un fatidico progetto…e intanto negli anni si sono sprecati tempo e tanto denaro pubblico per un nulla di fatto. Solo ad aprile dell’anno scorso 48 mila euro per eliminare sabbia ed alghe. Con i soldi spesi in 6 anni, i mancati finanziamenti, ci sarebbero già due porti funzionanti alla perfezione a Marinella.

Anche nel 2020 si è ad un nulla di fatto nella sostanza….taluni possono ringraziare Mr. Covid-19…una bella scusante. Si è partiti con una cifrettina pari a 100 mila euro per lavori d’urgenza (ci si poteva pattinare sopra talmente lo strato di alghe si era solidificato). E poi & …









Leggi la notizia completa