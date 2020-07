Misiliscemi, il comitato per il no chiede audizione al Presidente Musumeci

Apprendiamo del parere favorevole alla costituzione del comune di Misiliscemi espresso dalla I commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana.

E’ un parere obbligatorio ma non vincolante; l’ultima parola spetta all’aula che avrà facoltà di approvare o bocciare la nascita del nuovo comune.

Più volte ci siamo espressi sulle gravi ragioni per cui l’istituzione di Misiliscemi determinerebbe un danno forse irreparabile al territorio trapanese, frazioni comprese; un ulteriore, decisivo passo verso il baratro nella cui direzione la città si è incamminata negli ultimi anni.

E’ di tutta evidenza, infatti, come lo smembramento del territorio comunale determinerebbe significative diseconomie di scala; un deciso peggioramento della governance urbana; l’impossibilità di accedere a finanziamenti pubblici nazionali ed europei destinati a comunità con popolazione non inferiore alle 100.000 unità; il concreto pericolo di un ridimensionamento dei presidi delle istituzioni …









