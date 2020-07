Mazara, Tonnarella, forte puzza di plastica bruciata in piena notte avvertita da residenti. Chi ha competenza indaghi…

Una forte puzza di plastica bruciata, nauseabonda, viene avvertita in piena notte da molti cittadini residenti nella zona alta di Tonnarella (nell’area compresa fra il lungomare Fatamorgana, le vie Australia, Canada e Capo Feto), quella per intenderci vicina alla grande centrale Snam e all’Oasi naturalistica di Capo Feto; si tratta di una zona ove molti mazaresi hanno la loro residenza estiva, in molti i residenti anche d’inverno.

Alcuni di questi residenti ci ha riferito che la forte puzza di bruciato di materie plastiche viene avvertita soprattutto nei fine settimana e l’intensità varia a seconda da dove spira il vento; qualche residente nella zona ci ha riferito di non potere più tenere le finestre aperte, nonostante il gran caldo, perché l’odore acre si attacca quasi alle pareti.

Non sappiamo di certo a cosa dovuto il & …









Leggi la notizia completa