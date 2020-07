Mazara, le manifestazioni estive e il Festino di San Vito costano 54mila euro

L’amministrazione comunale di Mazara del Vallo nonostante il Covid-19 e le limitazioni che questo comporterà, sta organizzando il cartellone delle manifestazioni estive e il Festino di San Vito 2020.

Entrambe le manifestazioni avranno un costo totale di ben 54.234,00 euro. Il Festino di San Vito, patrono della città, si terrà dal 21 al 25 agosto. Per quanto riguarda la ripartizione della spesa per gli eventi: 47.534,00 euro serviranno per l’acquisto delle manifestazioni e la “Realizzazione degli eventi”, mentre la somma di 6.700,00 euro sarà destinata all’erogazione dei contributi al capitolo per le associazioni he parteciperanno.

Il programma prevede il Summer Jazz a cura dell’associazione “Sole del Sud” di Custonaci con una spesa di 11.500 euro, quattro concerti musicali dell’associazione “Amici della Musica” per un costo di duemila euro, una conferenza e due spettacoli teatrali per il …









Leggi la notizia completa