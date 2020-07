Marsala, opportunità per le imprese con i bandi comunitari promossi dal Gal Elimos

Sono due i bandi comunitari in ambito turistico promossi dal Gal Elimos e per i quali, da oggi, è possibile presentare domande di partecipazione. È quanto comunica l’Assessorato comunale alle Attività produttive diretto da Rino Passalacqua. Lo stesso amministratore della Giunta Di Girolamo invita gli imprenditori “a cogliere queste opportunità offerte dai fondi europei, finalizzati ad aiutare le imprese a fare rete, nonché a sostenerle nei percorsi di sviluppo e nell’innovazione tecnologica”.

I bandi previsti dal PSR Sicilia 2014/2020 riguardano due distinte azioni nell’ambito del turismo sostenibile: “Sostenere la creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in network” (Misura 16 – Cooperazione) e “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole” (Misura 19 – Sostegno Sviluppo Locale). Con il primo bando si vogliono promuovere forme di cooperazione tra piccoli operatori della filiera turistica, finalizzate al raggiungimento di economie di scala, che diversamente non …









