Marsala, la morte di Maria Vita Curatolo. Le accuse della madre ai medici 

“I medici hanno avuto un atteggiamento eccessivamente attendista e l’intervento di drenaggio del focolaio infettivo è stato fatto quando mia figlia ormai era in coma”.

E’ stato questo il j’accuse di Michela Vinci, ex dirigente scolastico di Marsala in pensione, all’avvio del processo, davanti il Tribunale di Palermo (giudice Andrea Innocenti), a cinque medici del reparto di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti Villa Sofia e Cervello di Palermo imputati per omicidio colposo in concorso.

Secondo l’accusa, sarebbero responsabili, per “imprudenza, imperizia e negligenza”, della morte di una donna di Marsala, Maria Vita Curatolo, di 40 anni.

Ad essere processati sono i medici Salvatore Giovanni Barrale, di 66 anni, Stefano Arcadi, di 59, Marika Tutino, di 48, Tiziana Costanzo, di 46, e Silvana Tumbiolo, di 54.

Dopo avere subito, il 3 settembre 2012, un intervento chirurgico all’ospedale di Padova, Vita Maria Curatolo si era …









