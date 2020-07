L’ex direttore dell’Asp di Trapani Giovanni Bavetta entra in Italia Viva

La compagine di Italia Viva in provincia di Trapani si arricchisce con l’ingresso del dottor Giovanni Bavetta, già manager dell’ASP 9.

Bavetta, da sempre vicino al Senatore Davide Faraone, ha deciso di dare il suo contributo attivo attraverso le indiscusse doti tecniche professionali nel campo della Sanità.

“Un impegno per me -dice Bavetta- che sarà proprio quello di aiutare il cammino del partito nell’ambito della Sanità siciliana. E’ una responsabilità che ho assunto al servizio di una comunità, quella siciliana, che deve ben sperare nell’avere una Sanità efficiente e in grado di rispondere a livelli assistenziali importanti”.

Soddisfatto Faraone per il nuovo ingresso: “Sono lieto di dare il benvenuto a Giovanni, a cui sono legato da anni da una profonda amicizia. Sono certo che il suo impegno sarà capillare, il suo …









