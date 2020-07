“Lettera al sindaco di Marsala, per rivedere il divieto di vendere alcolici in bottiglia”

Carissimo Sindaco,

Sono una di quelle persone che ha un negozio in centro aperto prima del Covid e ancora resiste, con molte e molte difficoltà.

Vorrei capire il perché di tanta chiusura??

Ci ha chiuso Porta Nuova, proprio adesso che la stagione estiva ci porta un po’ di turismo, e la gente è incentrata tra Porta Garibaldi e Porta Mazara, con esclusione massima della zone di Via XI Maggio dalla Piazza della Repubblica a Porta Nuova. Ci bloccate le vendite di birre in bottiglie di vetro, quando noi stiamo iniziando adesso a lavoricchiare (se si può dire).

Considerando che:

siamo stati bloccati in periodo di Covid

Che ci sono molti articoli in contenitori di vetro tra cui anche i succhi analcolici, che vendiamo, e potrebbero anch’essi far danno??

Perché la zona delle periferie e mi riferisco principalmente a STRASATTI ed Amabilina non









