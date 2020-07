L’elzeviro di Bonagiuso: Selinunte al centro, tra Triscina e Marinella

Torno spesso a girovagare per il territorio, in questo periodo amorfo, post-covid, dopo l’urgenza dell’emergenza, ma non ancora nel mondo così come era, posto che quel mondo forse non tornerà più, visto che troppo abbiamo scomodato madre natura, sfruculiandola in ogni ambito, abbattendo orsi, e incendiando boschi, e andandoci a cercare virus che camperebbero per i fatti loro in domini incontaminati.

Ma no, l’uomo deve tutto attraversare, convinto che non gli è stata data la custodia sul mondo ma la piena ed esclusiva proprietà. Per cui, se un orso a casa sua si incazza se gironzoli attorno ai suoi cuccioli, che problema c’è? Abbattiamo l’orso. Abbattiamo l’orso, abbattiamo i pipistrelli e abbattiamo pure tutto ciò che non è tecnocrazia, potere, cemento e soldi.

Ma, dopo una simile divagazione a 360 gradi, come si userebbe …









