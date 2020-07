Le risposte dei giovani al sondaggio UNICEF sul futuro post Covid

UNICEF – “The Future We Want” è il manifesto degli adolescenti in Italia sul futuro post-Covid-19. All’indagine hanno preso parte oltre 2000 giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni che hanno presentato le loro istanze alle istituzioni attraverso le risposte scaturite dal sondaggio.

Iperconnessi, i nativi digitali chiedono di diminuire il digital divide per consentire a tutti equo accesso a informazioni e opportunità, ma rivendicano la priorità delle relazioni umane

Tutti d’accordo: necessaria maggiore equità e solidarietà sociale

Gli adolescenti vorrebbero essere più coinvolti nelle decisioni che riguardano il ritorno a scuola

Nel futuro che immaginano, l’84% chiede più attenzione al rapporto tra salute e ambiente

“Casa non è per tutti un posto sicuro”. D’accordo il 64% dei rispondenti, soprattutto le ragazze

