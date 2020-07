La Biblioteca diocesana “G. B. Amico” riapre. Ma solo al mattino.

Riapre la Biblioteca diocesana “G. B. Amico” di Trapani presso il Seminario Vescovile (via Cosenza, 90 Erice Casa Santa).

A partire da questa settimana e fino al prossimo 30 settembre resterà aperta nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì solo in orario antimeridiano dalle ore 9 alle ore 13.

In ottemperanza alle norme sanitarie vigenti, fino al prossimo 30 settembre, gli utenti non potranno accedere alle sale di lettura, né per consultare direttamente i libri della biblioteca o accedere alle postazioni multimediali per la connessione ad internet. Con tale disposizione si evitano la manipolazione dei volumi a scaffale aperto e la permanenza prolungata delle persone in ambiente chiuso.

Tutti i libri rimangono comunque disponibili per il prestito, ma bisognerà prenotare via mail.

Il prestito di nuovi libri, infatti, sarà effettuato su prenotazione, via mail all’indirizzo biblioteca@diocesi.trapani.it o al numero 0923571239.

