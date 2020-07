Il Teatro Ditirammu festeggia Santa Rosalia

Nel fine settimana il secondo appuntamento della rassegna estiva del Teatro Ditirammu (atrio di Palazzo Petrulla – via Torremuzza, 6 – Palermo )#Ricominciodaqui: in scena il 10, 11 e 12 luglio, sempre alle ore 19.00, l’omaggio alla Santuzza con #peramoredirosalia.

Palermo, dal lontano 1624, ha consegnato a Santa Rosalia il suo destino facendo del patto di fede un evento che nel tripudio, nella gioia e nella devozione, si è ripetuto da allora quasi ogni anno, passando alla storia come ‘u Fistinu’.

La festa in onore della patrona, porta con sé un grande retaggio di tradizioni e ritualità fatte di fede, gestualità, colori, sapori, luci, suoni e canti. Già dal 1997, dopo la scomparsa degli ultimi ‘triunfisti’, la Compagnia Ditirammu ha ripreso quegli aneddoti che raccontavano, in versi e musiche a ‘compimento’, la vita e i miracoli della Santuzza.

Una tradizione orale ereditata e tramandata per secoli da semplici poeti e









