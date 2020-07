Coronavirus, tre i casi positivi nel trapanese. In Sicilia nessun paziente in terapia intensiva

Sono tre i casi di Coronavirus in provincia di Trapani, due a Marsala e uno a Mazara del Vallo. L’asp nel corso del suo penultimo bolletino aveva commesso un errore.

Una delle due persone contagiate di Marsala sembrava si fosse negativizzata invece è ancora positiva. Si tratta della ragazza arrivata in città a Marzo da Bergamo e ancora positiva, asintomatica, e in isolamento domiciliare. Anche gli altri due sono asintomatici e in isolamento. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 134 persone, di cui 126 guarite e 5 decedute, tre ancora positive.

In Sicilia – E si è registrato un solo nuovo caso di Coronavirus nelle ultime 24 ore nell’Isola, a Palermo, e nessun decesso. Altra buona notizia è che non vi è più nessun ricoverato in terapia intensiva. In totale in Sicilia gli ammalati sono 3096 e le vittime 282. Sono 2607 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Stabile anche il dato dei …









Leggi la notizia completa