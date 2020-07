Coronavirus, in Sicilia 2.456 tamponi: un nuovo positivo. Solo sette ricoverati, 13 guariti – La Repubblica

Coronavirus, in Sicilia 2.456 tamponi: un nuovo positivo. Solo sette ricoverati, 13 guariti La RepubblicaCovid: -13 in Sicilia | lasiciliaweb lasiciliaweb | Notizie di SiciliaUn nuovo contagio in Sicilia ma tornano i decessi: un morto a Palermo, crescono i casi in Italia Giornale di SiciliaCovid in Sicilia: un caso in più, ma tutti gli altri parametri sono in calo La SiciliaCoronavirus, gli ospedali si svuotano: appena sette le persone ancora ricoverate in Sicilia PalermoTodayVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa