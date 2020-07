Castelvetrano, la pandemia lo ha bloccato a Tunisi. Rientrato Vito Infranca

E’ finalmente tornato a Castelvetrano Vito Infranca. Si trovava in Tunisia dal 7 marzo scorso. Proprio in quei giorni scoppiava la pandemia da Coronavirus ed è rimasto bloccato nel Paese della sua fidanza, Rabeb, che, nel frattempo, è diventata sua moglie.

I voli sono stati bloccati, le navi non partivano più. Infranca (foto Castelvetranoselinunte) doveva rientrare il 14 marzo, ma da allora ha dovuto affrontare spese si alloggio e vitto non previste.

Il 4 luglio grazie alla collaborazione di un’agenzia di Castelvetrano e in particolare di Giacomo Bua, finalmente è stato possibile prendere la nave e rientrare a casa a Castelvetrano.











