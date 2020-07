Castellammare, Nino Mistretta: “Momento difficile, ma il sindaco non deve dimettersi”

Nino Mistretta, consigliere comunale a Castellammare del Golfo, qualche settimana fa ha deciso di aderire al progetto politico del Movimento VIA. Lei porta con se tutto un suo mondo, ritiene ci sia un modo nuovo di fare politica?



Più che un modo nuovo mi piacerebbe definirlo un modo corretto. Ormai da troppo tempo tanti “nuovi modi” di fare politica si sono succeduti e poi abbiamo visto come, quasi tutti , siano andati a finire, populismi compresi. Dietro ogni novità qualcuno che si inventava di volta in volta un partito nuovo trovando consensi di gente esasperata, spesso in difficoltà ed indifesa, che identificava ,a torto, in questo o quel personaggio la soluzione alle proprie insoddisfazioni. Certo la stessa cosa potrebbe dirsi anche per il movimento VIA. In fondo cosa c’è di diverso nei presupposti? Ma non credo sia la stessa cosa. Primo perch& …









Leggi la notizia completa