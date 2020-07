Asd Valderice, Giovanni Bonfiglio è il nuovo allenatore

Giovanni Bonfiglio torna in panchina. E lo farà da quella del Valderice, in Prima Categoria, nel giorno del suo compleanno. È lui l’uomo scelto dalla società neroverde, in sostituzione di mister Castiglione che l’anno scorso aveva ripreso le redini della guida tecnica dopo l’esonero di Gaspare Favarotta.

Bonfiglio ripartirà dalla Promozione ottenuta con il San Vito nella stagione 2018/19. Un vero e proprio lusso per la categoria la presenza di un allenatore del suo calibro che, si presume, vorrà a disposizione un organico competitivo per il salto di categoria. Sarà senz’altro rivoluzione nell’organico con innesti mirati e fatta da gente di esperienza ben superiore rispetto alla Prima Categoria.

Ci sono degli ottimi presupposti affinché possa essere costruito qualcosa di buono: i nuovi innesti in società la dicono lunga su quanto il progetto Valderice voglia …









Leggi la notizia completa