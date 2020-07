I CANTIERI DEL GUSTO – Il 9 Luglio 2020 presso l’area monumentale di Selinunte si propone un ritorno al passato attraverso la rievocazione dell’antica tradizionale mietitura, storicamente uno dei punti di forza della civiltà e della economia selinuntina.

L’evento, promosso nell’ambito de “I Cantieri del gusto” racconta in un viaggio culturale l’antica tradizione del grano, perseguendo la particolarizzazione dei percorsi fortemente voluta dalla Direzione del parco, intersecandosi nella nuova ottica di alternanza e valorizzazione tra antico e moderno: un ritorno alle origini per un risveglio delle tradizioni.

L’evento avrà luogo dalle 17.00 in poi, nell’area del porto orientale.

In questa occasione tutti i visitatori partecipanti potranno usufruire di un ingresso con biglietto ridotto.

L'articolo A Selinunte, l'antica mietitura del grano sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









