Trapani, rocambolesco incidente in via Vespri: auto si ribalta

Un brutto incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Trapani. In via Vespri, poco prima dell’incrocio con la via Mazzini, una Chevrolet Spark è andata ad impattare contro una Fiat Panda bianca parcheggiata e si è ribaltata. Feriti il conducente ed il passeggero dell’auto in corsa, trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sul posto, oltre a sanitari e Vigili del fuoco, anche la squadra mobile per effettuare i rilievi del caso. La circolazione stradale, rimasta a lungo bloccata, è ripresa solo dopo qualche ora.









