Trapani, l’ARS ha detto sì alla nascita del Comune di Misiliscemi

L’Ars ha detto “Sì”. Misiliscemi, che raggruppa otto frazioni di Trapani, si appresta, pertanto, a diventare Comune.

Il nullaosta è arrivato dalla Commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana. Il centrodestra, attraverso i suoi componenti in seno alla Commissione, ha votato a favore della nascita del nuovo Comune. In particolare, il partito del governo ha dato sei voti a favore, due i voti contrari (quelli del PD) e due astenuti (Il Movimento cinquestelle).

Esulta Salvatore Tallarita, presidente dell’associazione Misiliscemi: “Un ulteriore passaggio verso un percorso sancito dalla costituzione e che viene rispettato coerentemente”. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Trapani aveva votato un documento per bloccare la nascita di Misiliscemi.









Leggi la notizia completa